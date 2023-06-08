Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transfer olacağına yönelik soruları yanıtlayacak durumda değildi.

Messi, Suudi kulüpleriyle anılıyordu

Ronaldo'ya bu durum soruldu

Al-Nassr yıldızı, cevap vermeyi reddetti

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a gelme olasılığı sorulduğu esnada bir su markasını tanıtıyordu. Al-Nassr yıldızı, "Futbol hakkında konuşmak istemiyorum. Sadece su hakkında konuşmak istiyorum. Suudi Arabistan'da en iyiler hoş karşılanır. Burada ligle ilgili bir sorunumuz yok" diye konuştu.

BÜYÜK RESİM: 38 yaşındaki Portekizli yıldıza, Messi'nin Inter Miami transferi gerçekleşmeden önce Arjantinli yıldızın Suudi Arabisan'a geleceğine dair söylentiler soruldu. Çünkü Messi'nin adı Suudi ekibi Al-Hilal ile anılıyordu. Ayrıca Barcelona da onu Camp Nou'ya döndrürmek istiyordu. Ancak Messi'nin tercihi ABD oldu.