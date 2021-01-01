Cristiano Ronaldo bir ödül daha kazandı!

İtalyan Futbolcular Birliği, geçtiğimiz sezonun en iyilerinin ödüllerini verdi.

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezon Juventus şampiyon olurken, İtalya Futbolcular Birliği (AIC) Cristiano Ronaldo'yu 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu seçti.

İtalya Futbolcular Birliği'nin (AIC) düzenlediği törende geçtiğimiz sezonun en iyilerinin ödülleri dağıtıldı. Geçen sezon Serie A'da 31 gol atarak, Juventus'un ipi göğüslemesinde önemli bir rol oynayan Cristiano Ronaldo sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Gasperini de ödül aldı

2016 yılından beri Atalanta'nın teknik direktörlüğünü yapan Gian Piero Gasperini de sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Bergamo ekibi geçtiğimiz sezon 38 maçta, 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 78 puan topladı ve ligi 3. sırada tamamladı.

En iyi hakem Orsato

İtalya Futbolcular Birliği'nin düzenlediği törende 2019-2020 sezonunun en iyi hakemi ödülü de verildi. Bu ödüle 45 yaşındaki tecrübeli hakem Daniele Orsato layık görüldü.

En iyi 11

Geçtiğimiz sezonun performansları göz önüne alınarak en iyi 11 de açıklandı.

Gianluigi Donnarumma, Theo Hernandez, Stefan De Vrij, Leonardo Bonucci ve Robin Gosens, orta sahada, Nicolo Barella, Papu Gomez, Luis Alberto, ileri üçlüde ise Paulo Dybala, Ciro Immobile ve Cristiano Ronaldo sezonun en iyi 11'inde yer aldı.

Ronaldo en iyi golünü açıkladı

Törende bir konuşma yapan Cristiano Ronaldo, geçen sezonu 'garip bir sezon' olarak tanımladı.

"Garip bir sezondu. Kazandığımız şampiyonluk sebebiyle olumlu geçti. Boş tribünlere oynamak biraz zordu, hedefimiz şampiyonluktu ve bunu başardık.

Bana oy veren tüm futbolculara ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Ayrıa Ronaldo, deplasmanda Sampdoria'ya attığı kafa golünün, kendisinin en iyi kafa golü olduğunu belirtti.