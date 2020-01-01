Cristiano Ronaldo, Benevento maçında yok
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Serie A’nın son şampiyonu Juventus, 9. hafta maçında bu akşam saat 20:00’de deplasmanda Benevento ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi Cristiano Ronaldı bu maçta görev almayacak.
Juventus’un patronu Andrea Pirlo bu kararla ilgili “Cristiano, kendisi için hazırladığımız dinlenme planı çerçevesinde Benevento maçında görev almayacak” ifadelerini kullandı.
Bu sezon Juventus formasıyla 7 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu 9 gol atıp 2 de asist yaptı.