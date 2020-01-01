Serie A

Cristiano Ronaldo, Benevento maçında yok

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Cristiano Ronaldo Juventus 2020-21
Getty Images
Juventus’un Portekizli süper yıldızı bu akşam oynanacak Benevento maçının kadrosunda yer almadı.

Serie A’nın son şampiyonu Juventus, 9. hafta maçında bu akşam saat 20:00’de deplasmanda Benevento ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi Cristiano Ronaldı bu maçta görev almayacak.

Juventus’un patronu Andrea Pirlo bu kararla ilgili “Cristiano, kendisi için hazırladığımız dinlenme planı çerçevesinde Benevento maçında görev almayacak” ifadelerini kullandı.

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