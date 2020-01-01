Cristiano Ronaldo, Benevento maçında yok

Juventus’un Portekizli süper yıldızı bu akşam oynanacak Benevento maçının kadrosunda yer almadı.

’nın son şampiyonu , 9. hafta maçında bu akşam saat 20:00’de deplasmanda Benevento ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi Cristiano Ronaldı bu maçta görev almayacak.

Juventus’un patronu Andrea Pirlo bu kararla ilgili “Cristiano, kendisi için hazırladığımız dinlenme planı çerçevesinde Benevento maçında görev almayacak” ifadelerini kullandı.

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Bu sezon Juventus formasıyla 7 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu 9 gol atıp 2 de asist yaptı.