Cristiano Ronaldo: Ben olmak çok sıkıcı

34 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, şöhretin hayatını çok zorlaştırdığını ve yeniden özgür olmak istediğini söyledi.

'un Portekizli yıldızı , sahip olduğu şöhretin hayatını çok sıkıcı bir hale getirdiğini belirtti.

, ve Juventus ile yakaladığı başarılarının yanı sıra ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Ronaldo, 5 kez de Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçildi.

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Dünyanın en iyi 2 futbolcusundan biri olarak gösterilen Ronaldo, yeşil sahaların dışında sosyal medyanın da en popüler figürlerinden biri. ITV'ye verdiği röportajında başarıyla gelen şöhretin zorluklarına değinen Ronaldo, özel hayatının kalmadığını şöyle aktardı:

"Ben olmak çok sıkıcı. Ünlü olmak, televizyon ve gazetelerde manşet olmak bir tarafıyla harika bir şey. Ama 15 yılın ardından artık biraz mahremiyet istiyorum. Son 10 yılda tüm mahremiyetim gitti. Çocuklarımla parka gidemiyorum. Gidersem insanlar etrafıma doluşuyor, çocuklarım ve kız arkadaşım huzursuz oluyor. Haliyle ben de huzursuz oluyorum, geriliyorum. Toplum içinde kendiniz olamıyorsunuz. Bu çok sıkıcı. Yeniden özgür olmak istiyorum."

Sessizlik ve huzura duyduğu özlemin yanı sıra hala bir şeyler başarmaya aç olduğunu belirten Ronaldo, "Benim takıntım kazanmak ve başarılı olmak. Bunun için çalışıyorum, yetenek tek başına yeterli değil. Kazanmaya ve başarıya bağımlıyım. Rekorları ben kovalamıyorum, rekorlar beni kovalıyor" ifadelerini kullandı.