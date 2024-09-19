Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo, Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal’ı kendi jenerasyonunun en iyilerinden olarak nitelendirdi.

Cristiano Ronaldo, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal’a övgülerde bulunarak, 17 yaşındaki oyuncuyu “neslinin en iyilerinden biri” olarak değerlendirdi. Son aylarda üst düzey bir performans sergileyen Yamal, artık sadece en iyi genç oyuncular arasında değil, dünyanın en iyi futbolcularıyla da kıyaslanıyor.

Euro 2024’te Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçilen Yamal, Ronaldo’nun dikkatini çekmeyi başardı.

Cristiano Ronaldo, basına yaptığı açıklamada, “Lamine Yamal’da çok büyük bir yetenek görüyorum. Umarım gelecekte herhangi bir sorun yaşamaz ve kesinlikle bu neslin en iyilerinden biri olacak” dedi.

Teknik direktörlerin vazgeçilmezi

Geçen yıl 15 yaşında Barcelona’nın A takımında ilk maçına çıkan Yamal, şu ana kadar Xavi Hernandez, Luis De La Fuente ve Hansi Flick gibi üç farklı teknik direktörün yönetiminde kendini kanıtladı. Flick yönetimindeki yeni sezona da harika bir başlangıç yapan Yamal, Raphinha ile birlikte takımın hücum gücünün ana unsurlarından biri haline geldi.

Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı son olarak Monaco ile oynanan Şampiyonlar Ligi grup aşaması açılış maçında sahne alırken, Ansu Fati’den sonra turnuvanın en genç ikinci golcüsü olmayı da başardı.