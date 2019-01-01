Cristiano Ronaldo, Atalanta maçında yok

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo’nun Atalanta maçında çok büyük ihtimalle oynamayacağını söyledi.

lideri , 13. hafta maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Maurizio Sarri, karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında ’nun Atalanta maçında ‘yüzde 99 ihtimalle’ forma giyemeyeceğini söyledi.

Futbolcuların bazen dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarri, “Salı günü bize kendisini iyi hissetmediğini iletti. Milli maç haftasındaki ilk maçında iyi olduğunu ancak ikinci maçında ağrı hissettiğini söyledi. Bu yüzden Atalanta maçında forma oynamasını beklemiyoruz. Salı günü oynayacağımız maçına yetişmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

maçında oyundan alındığı için hocasına tepki gösteren Portekizli yıldız, yaptığı açıklamada “Oyundan çıkmayı sevmediğimi herkes bilir. Davranışımla ilgili bir sorun yok. Sakatlığıma rağmen oynayarak Juventus’a faydalı olmaya çalıştım. Oyundan çıkmak hoşuma gitmedi ama sahada yüzde 100'ümü veremediğimi de biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.