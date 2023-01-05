Portekizli yıldız Premier Lig'den kalan cezası nedeniyle Al-Nassr'ın ilk maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Dünya Kupası öncesinde Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'a saygı duymadığını ve kulüpte kendisine haksızlıklar yapıldığını açıklamasının ardından İngiliz ekibinden ayrılan ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımı için resmi imzayı atsa da Perşembe günü oynanacak ilk maçın kadrosuna giremeyecek.

Geçen yıl Nisan ayında Goodison Park'ta oynanan bir mücadelede Everton taraftarı bir futbolseverin telefonunu parçalayan Ronaldo, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan iki maçlık ceza almıştı. Kasım ayında verilen ceza Aralık ayına da taşınırken, Ronaldo'nun yeni takımıyla ilk maçına hemen çıkmasının önüne geçti.

Tek engel telefon cezası değil

Öte yandan Ronaldo'nun sahaya çıkmasının önündeki tek engelin söz konusu ceza olmadığı kaydedildi.

Suudi gazetesi Al-Riyadiah'da yer alan habere göre Al-Nassr'ın Ronaldo'ya lisans çıkartabilmek için bir yabancı oyuncusuyla yolları ayırması gerekiyor.

Öte yandan Portekizli yıldızın kondisyon problemi olabileceği belirtilirken, teknik direktör Rudi Garcia yaptığı açıklamada Ronaldo'ya ilk maçı öncesinde zaman tanımaları gerektiğini belirtti.