Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, 20 yıllık menajeri Jorge Mendes ile yollarını ayırdı.

Portekiz basınından Publico'da yer alan habere göre, Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun 20 yıllık menajeri Jorge Mendes ile yolları ayrıldı.

Habere göre Ronaldo'nun Dünya Kupası öncesinde Piers Morgan'a verdiği Manchester United'dan ayrılmasına neden olan röportajdan son derece rahatsız olan Mendes, Ronaldo'nun Avrupa'nın birinci sınıf takımları tarafından tercih edilmeyeceğini anladı ve ayrılık kararı bu nedenle gerçekleşti.

Ronaldo'nun United'ı kendisine ihanet etmekle suçladığı röprotajın ardından Mendes ile efsane oyuncunun anlaşmazlığa düştüğü belirtilirken, Al-Nassr ile gerçekleştirilen transfer görüşmelerini ise Ronaldo'nun kişisel menajeri Ricky Regufe yürüttü.

Portekiz Milli Takımı'nda rahatsızlık

Habere göre United'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın elit kulüplerinden teklif beklemeye devam eden Ronaldo buna rağmen beklediği teklifi alamadı.

Ronaldo'nun yüksek maaş talebinin sadece Al-Nassr tarafından karşılanabileceğini bilen Jorge Mendes Suudi ekibinin ilgisini dile getirirken, Ronaldo'nun tavırlarının Portekiz Milli Takımı'nda da büyük bir rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'da kazanacağı astronomik ücretin benzersiz olduğunu kabul eden Ronaldo, Avrupa'da kazanabileceği her şeyi kazandığını söylemişti.