Cristiano Ronado, Sir Alex Ferguson devreye girmeden önce Manchester City'e ne kadar yakın olduğunu açıkladı

Portekizli yıldız, 2021 yazında Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'e imza atmaya çok yaklaştığını itiraf etti.

Manchester City'e yakındı

Guardiola ile görüştü

Sir Alex ona bu işin "imkânsız" olduğunu söyledi

NE OLDU? Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı son röportajda ortaya çıkan birçok ifşalardan birinde Manchester City'ye transfer sürecini de anlattı. United'ın gelmiş geçmiş en büyük menajeri olan Sir Alex Ferguson'un, 37 yaşındaki futbolcunun şehrin mavi yakasına geçişini engellediği ortaya çıktı.

NE SÖYLENDİ? Ronaldo, artık dünyaca popüler olan olan röportaj sırasında konu ile ilgili şunları söyledi: "Doğrusu, [City'ye gitmek] yakındı. Çok konuştular ve Guardiola iki hafta önce bana sahip olmak için çok uğraştıklarını söyledi.

"Ama bildiğiniz gibi benim geçmişim Manchester United'da. Kalbinizi daha önce olduğunuz yerde ibi hissediyorsunuz ve bu durum, fark yarattı. Tabii ki aynı zamanda Sir Alex Ferguson bu kararda etkili oldu.

"Daha önce de belirttiğim gibi kilit nokta Sir Alex Ferguson'du. Onunla konuştum ve bana 'Manchester City'e gitmen imkânsız' dedi. Ben de 'Tamam patron' dedim."

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Ronaldo'nun şu anda odak noktas Dünya Kupası. Manchester United ise röportaja yanıt vermeden önce yasal tavsiyeleri gözden geçiriyor