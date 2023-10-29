Craig Bellamy: Liverpool’dan Şampiyonlar Ligi finali sonrası gönderildim

Galli golcü Milan ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finali sonrasında yaşananları kabullenmekte zorlandığını söyledi.

Liverpool’un eski yıldızı Craig Bellamy, 2007’de Milan ile Atina’da oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalinin ardından teknik direktörü Rafael Benitez ile arasında geçen diyaloğu aktardı. İspanyol çalıştırıcının maçın hemen ardından kendisine takımdan ayrılması gerektiğini söylediğini aktaran Bellamy bu durumu kabullenmenin kolay olmadığının altını çizdi.

Bellamy ne söyledi?

Milan maçın son düdüğünün ardından henüz kupayı bile kaldırmadan Benitez’in kendisinin yanına geldiğini aktaran Galli oyuncu, “Benitez geldi ve yanıma oturdu. Farklı transfer hedefleri belirlediklerini ve başka bir takıma gitmek için bir teklif almam halinde bunu kabul etmem gerektiğini söyledi. Liverpool’dan ayrılmam gerekiyordu çünkü başka bir takımda daha iyi olacağımı hissediyordum. Çoğu maça çıkarken dürüstçe söyleyebilirim ki oynayıp oynamayacağımı bilmiyordum. Barcelona ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde oynayacağımı sadece 1.5 saat önce öğrendim. Futbol oynadığım dönemde ya hep ya hiç diye düşündüm. İstenmediğim zamanlarda hep farklı takımlara transfer oldum” dedi.

Bellamy, Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 79 maçta 18 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi. West Ham United, Manchester City ve Queens Park Rangers'ta oynadıktan sonra Galler takımı Cardiff City’ye transfer olan unutulmaz oyuncu, Liverpool tribünlerinin saygısını kazanmıştı.