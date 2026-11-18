Craig Bellamy, Galler'in Portekiz'e karşı aldığı az farkla yenilginin ardından kararlı bir mesaj verdi ve takımının Uluslar Ligi'ndeki yerini koruyacak kaliteye sahip olduğunu söyledi. A4 Grubu'nu son sırada bitirmesine rağmen teknik direktör, kadrosunun üst düzeye hiç olmadığı kadar yakın olduğuna inanıyor.

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Bellamy yenilgiye rağmen kararlı

Bellamy, Galler'in Cardiff'te Portekiz'e 3-2 yenilmesinin ardından moralini büyük ölçüde korudu. Bu sonuç, Galler'in Uluslar Ligi A4 Grubu'nu son sırada bitirmesini kesinleştirdi. Ancak son şampiyona karşı sergilenen performans, yükselişte olan bir takıma işaret etti. Bellamy, bitiş düdüğünün ardından, kritik bir bahar dönemine hazırlanırken soyunma odasında artan özgüvene odaklandı.

BBC Sport'un aktardığına göre Bellamy, BBC Sport'a şunları söyledi: "En önemlisi inanç. Sadece bu maç için değil, genel olarak. Bu seviyeye fazlasıyla yakınız. Bu seviyede rahatlıkla rekabet edebiliriz. Bu seviyede olmayı kendimizden bekliyor ve istiyoruz. A Ligi'ne çıkmak bizim için büyük bir adım ama orada kalmak da gelişmemizi sağlayacak. Ancak en iyi takımlara karşı oynayarak gelişip daha iyi olabilirsiniz. Bir adım daha attığımızı düşünüyorum."

Üst düzeyde küçük farklar belirleyici

Cardiff'teki farkı rakibin yakaladığı fırsatları değerlendirmedeki acımasızlığı belirledi. Portekiz, B Ligi'nde cezasız kalabilecek savunma hatalarını değerlendirdi. Bu da Bellamy'nin oyuncularının karşı karşıya olduğu zorlu öğrenme sürecini ortaya koydu. Sonucun yarattığı hayal kırıklığına rağmen teknik direktör, oyuncularının bu seviyede yerlerinin olduğunu fark etmeye başladığını düşünüyor.

Bellamy sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu maçlardan öğrenilecek bir şey varsa, o da karşınızda fırsatları affetmeyen oyuncular olduğunu görmeniz. Zirvede olmalarının nedeni bu. İnsanların sonuçlara baktığını biliyorum. Bu işin nasıl yürüdüğünün tamamen farkındayım. Bildiğim tek şey bu. Ama gerçeklere ve bu gruptaki performanslarımıza baktığınızda daha fazlasını isteyemezdim. Oyuncuların düşündüğünden bile daha yakın olduğumuzu hissediyorum. Küçük farklar belirleyici oluyor. Ama benim için bütün bunlardan çıkan en önemli kelime gerçekten inanç."

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Kalmak için play-off yolu

Galler henüz küme düşmedi. A Ligi'ni dördüncü sırada bitiren takımlar arasındaki en iyi dereceye sahip olması sayesinde, küme düşme play-off'unda bir şans elde etti. Galler, kaderini belirlemek için mart ayında B Ligi'ni ikinci sırada bitiren bir takımla iki maç oynayacak. Muhtemel rakipleri Slovenya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek. İkinci maç ise Galler'in seyircisi önünde oynanacak. İsviçre'deki kura çekimi eşleşmeyi belirleyecek ancak teknik direktörün tek hedefi ligde kalmak.

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Bellamy, "Bir sonraki Uluslar Ligi'nde de bu grupta olmalıyız. Bir futbol ülkesi olarak gelişmek ve ilerlemeye devam etmek istiyorsak en iyi takımlara karşı oynamalıyız. Bu bizi ancak daha iyi yapar. B Ligi'ne geri dönebileceğimizi biliyorum... Mesele en iyi takımlarla oynamak. Böyle daha iyi olacağız. Buna gerçekten inanıyorum," dedi.

Geleceği inşa etmek

Sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Bellamy, millî takımın uzun vadeli durumuna odaklanıyor. En üst ligde kalmayı genç yıldızlarının gelişimi için gerekli görüyor. Dünya çapındaki rakiplere karşı alınan az farkla yenilgilerin kısa vadede yarattığı hayal kırıklığına rağmen, üst düzey millî takımlarla karşılaşma deneyimini gelişimin başlıca itici gücü olarak değerlendiriyor. Görevi devralacak kişiye takımı mümkün olan en iyi durumda bırakmaya kararlı.

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Bellamy, bırakacağı mirasa ve kadronun gelişimine değinerek sözlerini tamamladı: "Bir sonraki Uluslar Ligi'nde burada olmayacağım. O zaman teknik direktör ben olmayacağım. Bu yüzden bunu bir sonraki dönem için yapıyorum ama oyuncular için de yapıyorum. Bunu yapmak zorundayız. Kendimizin en iyi hâline böyle ulaşacak ve gelişmeye devam edeceğiz."