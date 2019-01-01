Coutinho'dan transfer iddialarına yanıt...
Barcelona'dan ayrılabileceği konuşulan Philippe Coutinho, yaptığı açıklamayla iddialara nokta koydu.
Son dönemlerde Barcelona'da düzenli olarak forma şansı bulamayan ve adı Manchester United ve Chelsea ile anılan Brezilyalı yıldız, konuyla ilgili olarak Mirror'a yaptığı açıklamalarda, "Tüm konsantrasyonum tamamen Barcelona'da. İngiltere'ye geri dönmek şu an planlarım arasında yok. Takımımda mutluyum. İspanya'da oynamak istiyordum ve şu anda da İspanya'nın en iyi kulübündeyim." diye konuştu.
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Coutinho, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile eşleşmelerini de yorumlarken, "Zorlu bir eşleşme. Paris Saint-Germain'i eleyerek neler yapabileceklerini herkese gösterdiler. Zaten çoğu insan da şanslarımızı eşit görüyordur." dedi.
Barcelona'nın 2018 yılının Ocak ayında Liverpool'dan 160 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Coutinho, bu sezon 30'u ilk 11'de olmak üzere 44 resmi maçta görev alırken 10 gol atıp 5 de asist yaptı.