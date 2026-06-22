Courtois, Real Madrid ile sözleşmesini yenileme konusunda bir sürpriz açıkladı

Real Madrid’in yıldız kalecisi Belçikalı Thibaut Courtois, önümüzdeki dört ya da beş yıl içinde futbol kariyerini “Kraliyet Kulübü”nün formasıyla sonlandırmak istediğini vurguladı; aynı zamanda, şu anki Dünya Kupası katılımının milli takımdaki son turnuvası olabileceğine de işaret etti.

Courtois, Belçika'nın İran ile oynadığı ve 0-0 berabere biten, hayal kırıklığı yaratan maçın ardından İspanyol "Onda Cero" radyosuna yaptığı açıklamada bu ifadeleri kullandı. Bu sonuç, Kırmızı Şeytanlar'ı Dünya Kupası'nda zorlu bir mücadeleye sürükledi.

Courtois, “Hayalim, Real Madrid’de 4 ya da 5 yıl daha kalmak. Burada 8 yıl geçirdim ve futbol kariyerimi orada sonlandırmak istiyorum” dedi.

34 yaşındaki Courtois, İran karşısında kesin bir yenilgiyi önleyen kritik kurtarışlarıyla her zamanki gibi parladı ve daha sonra karışık röportaj alanında uluslararası kariyeri hakkında konuşarak, bu turnuvanın "muhtemelen" Dünya Kupası'ndaki son katılımı olacağını belirtti.

Belçikalı kaleci, geçen yıl kimse fark etmeden Real Madrid ile sözleşmesini yenilediğini açıkladı ve 2029 yılına kadar "Kraliyet Kulübü"ne bağlı kalacağını vurguladı. Bu hamle, kulüp yönetimine orta vadede kaleci pozisyonunda istikrar kazandıracak.

2018 yılında Chelsea'den 40 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Courtois, dünyanın en önde gelen kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Kraliyet kulübüyle 14 şampiyonluk kazanan Courtois, teknik direktör José Mourinho'nun projesinde temel bir dayanak haline geldi.