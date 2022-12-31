Thibaut Courtois, Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın henüz tam olarak ritmini yakalayamadığını söyledi.

NE OLDU? Benzema, Real Madrid'in Valladolid'i 2-0 yenip La Liga'nın zirvesine tırmanmasına yardımcı olmak için son 10 dakikada iki gol attı. Fransız oyuncu ayrıca maçın ilk 15 dakikasında bir pozisyondan da yararlanamadı.

NE SÖYLENDİ? DAZN'a konuşan Courtois, forvetle ilgili şu yorumu yaptı: "Benzema çok iyi. Ancak belki de biraz ritim eksikliği yaşadı, son üç ayda bu kadar çok maç oynamadı. Geçen yılki Karim olsaydı bu maçta birkaç gol daha atabilirdi. Ancak bu goller, kendisine olan güveni açısından önemli. İki gol atmak önemliydi ve kendisini iyi hissetti."

BÜYÜK RESİM: Fransa için 2022 Dünya Kupası'nı sakatlığı nedeniyle kaçıran Benzema, La Liga'da Los Blancos için mücadeleye geri döndü ve iki golle damgasını vurdu. Tecrübeli futbolcu, şu anda yedi golle ligde en çok gol atan dördüncü oyuncu konumunda.

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