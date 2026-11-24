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Serie A Birliği, gelecek üç yıldaki gelirlerini artırmak amacıyla Coppa Italia yayın hakları için ihale açtı. Bu hedefle yakından bağlantılı olarak turnuva için yeni bir format fikri de gündemde.

Gelecek üç yılın yayın haklarının satışına yönelik ihalede Serie A, turnuvayı İngiltere Kupası'na daha çok benzeyen bir yapıya kavuşturabilecek iki alternatif formatı da açıkladı. Masada iki seçenek var.

FORMAT A

Format A mevcut düzeni koruyor ve 40 kulübün katılımını öngörüyor: Serie A'dan 20, Serie B'den 16 ve Serie C'den 4 takım. Önceki sezonun sonuçlarına göre belirlenen sıralamadaki ilk sekiz kulüp turnuvaya ancak son 16 turunda katılacak ve önceden belirlenmiş fikstüre göre maçlarını evinde oynama avantajına sahip olacak. Dolayısıyla bu format, mevcut uygulamayla aynı.

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FORMAT B

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Format B ise tabloyu değiştiriyor ve 56 takımın katılımını öngörüyor, dağılım şöyle: Serie A'dan 20, Serie B'den 20 ve Serie C'den 16 takım. Bu formatta kurallar, hangi ligde oynadıklarına bakılmaksızın Serie A kulüplerinin ikinci takımlarına da öncelik tanıyor.

İlk turda 48 kulüp yer alacak: Serie A'dan 12 takım (sıralamada dokuzuncu ile on yedinci basamak arasında bulunanlar), Serie B'den yeni yükselen üç takım, ikinci ligdeki 20 takımın tamamı ve Serie C'den 16 takım. Kazanan 24 takım, Serie A'nın sekiz seri başının da katılacağı son 32 turuna yükselecek. Bu, sıralamadaki en iyi sekiz takımın son 32 turunu da oynamadığı Format A'ya göre önemli bir fark. Ayrıca Format B'de ikinci takımlar, olası bir finalden önce bağlı oldukları kulüplerin A takımlarıyla karşılaşamayacak.

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Format A ve Format B'de eleme turlarının her biri tek maç üzerinden oynanacak. Ancak yarı finallerde önemli bir fark var: Format B'de yarı finaller de tek maç olacak. Ev sahibi takımın belirlenme yöntemi de değişecek; kimin evinde oynayacağına kurayla karar verilecek.

MALİ BOYUT

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İki model arasındaki tercih yalnızca sportif değil, ekonomik de olacak, diye açıklıyor Gazzetta.it. Serie A Birliği'nin ihalesi, Coppa Italia'nın gelecek üç yıllık yayın hakları için farklı taban fiyatlar belirliyor. Format A için istenen taban fiyat sezon başına 54 milyon euro; bu da üç sezonda toplam 162 milyon euro ediyor. Daha geniş kapsamlı ve daha fazla takımın katıldığı Format B içinse taban fiyat yıllık 61 milyon eurodan başlıyor; üç yıllık toplam 183 milyon euro.

SUPERCOPPA

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Sırada Supercoppa var. Üçüncü ulusal kupa için ihalede hem iki hem de dört takımlı format yer alıyor: İki takımlı formatta yayın haklarının sezonluk taban fiyatı 8 milyon euro olacak; dört takımlı formatta ise bu rakam 15 milyon euroya çıkacak. Dolayısıyla en düşük teklifler alınsa bile Serie A Birliği, Supercoppa Italiana ve Coppa Italia'dan sezon başına mevcut 58 milyon euro yerine 62 milyon euro kazanacak. Bu tutar 76 milyon euroya kadar çıkabilecek.