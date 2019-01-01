Conte'den gazetecilik tavsiyesi

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Borussia Dortmund maçı öncesi yaptığı basın toplantısında bir gazeteci ile ilginç bir diyaloğa girdi.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda sahasında ile karşılaşacak olan 'de teknik direktör Antonio Conte basın toplantısı düzenledi.

'da ikinci sırada bulunan ve 7 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alan Inter, bu formunu Şampiyonlar Ligi'ne yansıtamamış ve bu sebeple eleştirilere maruz kalmıştı. Basın toplantısındaki bir gazeteci, Conte'ye 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Valentino Lazaro'yu ilk 11'e almasını ve 3-4-2-1 sisteminde hücuma yönelik orta saha rolünde oynatmasını tavsiye etti.

Bu tavsite üzerine gülerek cevap veren 50 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Tavsiyeniz için teşekkür ederim. İsterseniz ben de size bir yazınız ile ilgili tavsiyelerde bulunabilirim. Hazır siz teknik direktörlüğe, benim işime ilgi duymuşken ben de sizin işinizle ilgili birkaç tavsiyede bulunmak isterim. Lazaro 3-4-2-1'de oynayamadı. Onu gibi orta sıra bir takımdan transfer ettik. Büyük takıma gelen oyuncuların zorlanabileceği faktörünü göz önüne almalıyız. Sabır göstermeli ve ona güvenmeliyiz, ben de ona güveniyorum" yanıtını verdi.

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Sonrasında Borussia Dortmund maçından neler beklediğine değinen Conte şunları söyledi:

"Sonuçlardan ziyade ben ilerleme görmek istiyorum. Bu maçı kazanmaya çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda güçlü bir rakiple karşılacağımızın da farkındayız. Sakin ve konsantre bir şekilde pişmanlık duymadan her şeyimizi ortaya koymalıyız. Maça iyi başlamak, aynı zamanda oyunu iyi yönetmek de önemli olacak. Oyunun bütün aşamalarını yönetmek mühim. maçında neler olduğuna, özellikle de en ufak bir hatayla sizi cezalandıracakları maçlara dikkat etmek zorundayız."