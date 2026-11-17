Antonio Conte'nin Napoli'deki iki sezonunda transferler ve futbolcu maaşları için 670 milyon euronun üzerinde harcama yapıldı; transfer piyasasındaki yatırımlar yaklaşık 370 milyon euroyu buldu. Gazzetta dello Sport'un aktardığı veriler, 30 Haziran 2026'da kapanan mali yılın bilançosuna dayanıyor.

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Antonio Conte'nin Napoli'deki iki sezonu, Aurelio De Laurentiis'in kulübü için kayda değer bir mali yatırım anlamına geldi. Transferler ve futbolcu maaşları için iki sezonda yapılan toplam harcama 670 milyon euroyu önemli ölçüde aştı. Bunun yaklaşık 370 milyon eurosu kadroyu güçlendirmeye, 310 milyon eurodan fazlası ise futbolcu maaşlarına ayrıldı. Gazzetta dello Sport'un aktardığı veriler, 30 Haziran 2026'da kapanan mali yıla ait bilançodan geliyor. Bu bilanço, Salentolu teknik direktörün Campania'daki döneminin mali etkisini ayrıntılı biçimde inceleme imkânı sunuyor.

Conte'nin iki sezonuna önemli sportif başarılar da damga vurdu: Napoli tarihindeki dördüncü Serie A şampiyonluğunu kazandı. Kulüp, bu şampiyonluğa 2024/25 sezonunun sonunda ulaştı ve sonraki sezonu ikinci sırada tamamladı. Bu hedeflere ulaşmak için transfer piyasasında kararlı adımlar atan kulüp, teknik direktörün kullanımına önemli mali kaynaklar sundu. Bu strateji rekor düzeyde yatırımlar getirirken kulübün mali yönetiminde giderlerin yükünü de kaçınılmaz olarak artırdı.

Yapılan transferler incelendiğinde, Napoli'nin Conte'nin iki sezonunda yeni futbolcular almak için toplam 367 milyon euro harcadığı görülüyor. Bunun 152 milyon eurosu 2024/25 sezonunda, 215 milyon eurosu ise 2025/26 sezonunda harcandı. Yatırımlardaki bu belirgin artışa, oyuncu satışlarından elde edilen yaklaşık 223 milyon euroluk gelir eşlik etti. Böylece bonservis alımları ile satışları arasındaki fark 144 milyon euroluk açık yarattı; transfer harcamaları satışlarla yalnızca kısmen karşılandı.

Takımın yönetimiyle ilgili başlıca gider kalemlerindeki artış da kulübün hesaplarına ek yük getirdi. Futbolcu maaşlarının toplamı ilk sezondaki 142 milyon eurodan 2025/26'da 172 milyon euroya çıktı. Amortisman giderleri de yükselerek 111 milyon eurodan 128 milyon euroya ulaştı. Bu rakamlar, kadronun mali değerinin ve kulübün en üst düzeyde rekabet edebilecek bir takım kurmak için üstlendiği mali yükümlülüklerin giderek arttığını gösteriyor.

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Maaşlar ve amortisman birlikte değerlendirildiğinde, kadronun toplam maliyeti 2024/25 sezonunda 253 milyon euroya, sonraki sezonda ise 300 milyon euroya ulaştı. Bu iki kalemin kulüp gelirleri içindeki payı özellikle yüksekti: Sırasıyla cironun %87'sini ve %78'ini oluşturdular. Buna rağmen 2026'ya ait bilanço kârla kapandı. Serie A Ligi ile Img arasındaki anlaşmanın gelirleri rekor seviyelere taşıması da bunda rol oynadı. Ancak maliyetlerdeki artış, Napoli'nin sonraki transfer döneminde hareket etme imkânlarını da etkiledi.

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Luciano Spalletti'nin önceki dönemiyle yapılan karşılaştırma, Conte'nin iki sezonunda gerçekleştirilen yatırımların boyutunu daha iyi ortaya koyuyor. Şu anda Juventus'u çalıştıran teknik direktörün Napoli'nin başında geçirdiği iki sezonda kulüp, transferlere toplam 109 milyon euro harcamış ve satışlardan 91 milyon euro kazanmıştı. Takımın giderlerinde de fark açık: 2021/22 sezonunda maaşlar ve amortisman giderleri toplamda 200 milyon euroyu aşmamıştı. Bu, sonraki yıllara kıyasla belirgin biçimde daha düşük bir mali yük anlamına geliyordu.

İki teknik direktör arasındaki fark, sportif performansın kullanılan kaynaklarla karşılaştırılmasında da görülüyor; Gazzetta dello Sport da buna dikkat çekiyor. Spalletti döneminde Napoli'nin ligde aldığı her puanın maliyeti yaklaşık 2,3 milyon euroydu. Conte döneminde ise bu rakam puan başına 3,5 milyon euroya yükseldi. Bu veri, takımı ligin üst sıralarında tutmak için gereken yatırımın arttığını gösteriyor. Elbette karşılaştırma yapılırken farklı ekonomik koşullar ve kulübün bu iki dönemde izlediği farklı stratejiler de dikkate alınmalı.

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Bir diğer dikkat çekici nokta, Napoli'nin Spalletti ve Conte dönemleri arasında gerçekleştirdiği başlıca oyuncu satışları. Mali açıdan en büyük transferler, sırasıyla 80 ve 75 milyon euroya satılan Khvicha Kvaratskhelia ile Victor Osimhen oldu. İki oyuncu da Toskanalı teknik direktörün döneminde çok yüksek performans seviyelerine ulaşmış ve 2023'te kazanılan şampiyonlukta başrol oynamıştı. Conte, Napoli'deki döneminin yalnızca ilk altı ayında Kvaratskhelia'yı çalıştırabildi; Osimhen ise onun teknik planlarının parçası olmadı. Yine de ayrılıkları, sonraki transferleri finanse etmek için önemli gelir sağladı.

İki hücum oyuncusunun satışından elde edilen gelir, son iki sezondaki transfer harcamalarının önemli bir bölümünün finansmanına katkıda bulundu. Conte'nin iki sezonluk bilançosu, yakın geçmişe göre çok daha yüksek yatırımlarla şekillenen ve bir Serie A şampiyonluğu ile bir İtalya Süper Kupası'nın kazanıldığı bir stratejiyi ortaya koyuyor. Ancak bu tercihlerin mali yükü de açık: Maaşlar ve amortisman giderleri önemli ölçüde arttı; kaynakların yönetiminde daha fazla dikkat gerekiyor. Napoli'nin önümüzdeki yıllardaki hedefi, kulübün ulaştığı mali dengeyi bozmadan yüksek rekabet düzeyini korumak olacak.