Como teknik direktörü Fabregas kendisinden yaşlı kaleci transfer etti

37 yaşındaki Fabregas teknik direktörlüğünü yaptığı Como'ya kendisinden büyük eski takım arkadaşını transfer etti.

Yeni sezonda Serie A'da mücadele edecek Como 1907 teknik direktörlüğe Cesc Fabregas'ı getirirken bir de kaleci transferi açıklandı.

37 yaşındaki Fabregas, İspanya Milli Takımı'ndan eski arkadaşı Pepe Reina'yı İtalyan ekibine transfer etti. 41 yaşındaki Reina, teknik direktörlüğünü yapacak Fabregas'tan 4 yaş daha büyük.

Como formasıyla futbola veda eden Fabregas ardından antrenörlük yaptığı İtalyan takımında ilk teknik direktörlük deneyimine hazırlanıyor.

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21 yıl sonra Serie A'da mücadele etmeye hazırlanan Como yeni yatırımcılarıyla ligde kalıcı olmayı ve İtalya'da ses getirmeyi hedefliyor.

Fabregas önderliğinde yeni sezona hazırlanan İtalyan ekibi Pepe Reina hamlesiyle hem kalesine deneyimli bir eldiven kazandırdı hem de lider özellikli bir oyuncuya sahip oldu.

Geçen sezon Villarreal'de 12 maça çıkan ve futbolu bırakması beklenen Reina'nın Como'da ilk planda olup olmayacağı net değil.

Ancak uzun yıllar Napoli, Milan ve Lazio'da forma giyen oyuncunun Como'ya deneyimlerini aktaracağı kesin.