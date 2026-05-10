Como için tarihi bir gün: Douvikas, takımı Avrupa kupalarına taşıdı

Como, Pazar öğleden sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanarak kulüp tarihine geçti. Hellas Verona'ya karşı aldığı kıl payı galibiyet sayesinde, Cesc Fàbregas'ın takımının gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alması kesinleşti.

Lombardiya kulübü, yirmi yılı aşkın bir aradan sonra 2024/25 sezonunda İtalya'nın en üst seviyesine geri döndü. Serie A'ya döndüğü ilk sezonda Fàbregas'ın takımı, on birinci sırada bitirerek iyi bir performans sergiledi.

Bu sportif yükseliş, Como'nun hala Serie D'de oynadığı 2019'daki devralma işleminden ayrı düşünülemez. Hartono kardeşler o yıl kulübü devraldı. Como, o zamandan beri İtalyan futbolunun en zengin kulüp sahiplerine sahip oldu.

Bu sezon da mükemmel geçiyor. Como, tüm yıl boyunca Serie A'nın zirvesinde yer aldı ve Pazar günü Hellas Verona'yı deplasmanda 0-1 yenerek Avrupa kupalarına katılmayı kesinleştirdi.

Kurtarıcı gol 70. dakikada eski FC Utrecht oyuncusu Anastasios Douvikas'tan geldi. Yunan oyuncu, Andrias Edmundsson ile girdiği ikili mücadeleden çocuk oyuncağı gibi galip çıktı, güzel bir vuruş yaptı ve sağ köşeye gönderdiği sert şutla kaleciyi avladı.

Bu galibiyetle Como, en azından Conference League'de yer almayı garantiledi. Yine de İspanyol teknik direktörün takımı, Avrupa'da daha üst sıralar için hala mücadele ediyor. Üçüncü ve dördüncü sıradaki Juventus ve AC Milan ile arasındaki fark, son iki hafta kala sadece üç ve iki puan. Ancak AC Milan bu hafta sahaya çıkacak ve farkı beş puana çıkarabilir.