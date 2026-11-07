Como başkanından Barcelona ve Fabregas hakkında çarpıcı itiraf

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Fransız ekibi Lens'i Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 9-1'lik tarihi bir skorla ezici bir şekilde mağlup ettikten sonra gündemin baş konusu haline geldi.

Ancak sonuçların ötesinde, İspanyol teknik direktörün benimsediği model büyük ilgi uyandırıyor; bu model, hiç şüphesiz onun Barcelona'daki geçmişiyle bağlantılı.

Sport gazetesi, Como başkanı Mirwan Suwarso'nun TNT Sports kanalına verdiği röportajdaki açıklamalarını yayımladı; Suwarso bu röportajda Fabregas'ın iddialı projesinin ardındaki ilham kaynağını açıkladı.

Como başkanı, İtalyan kulübün fikirlerini ilham aldığı en öne çıkan modelin Barcelona olduğunu itiraf etmekte tereddüt etmedi.

Suwarso şunları söyledi: "Futbol felsefemiz söz konusu olduğunda, Barcelona'ya benzemek istiyoruz. Topa sahip olma, ileride baskı yapma, top hakimiyetini kontrol altında tutma ve çekici bir futbol sunma üzerine kurulu bir anlayışa dayanmak istiyoruz."

Fabregas, La Masia akademisinde yetişti ve Barcelona'yı Pep Guardiola'nın önderliğinde dünya futbolunda bir referans haline getiren tarzı yakından biliyor.

Fabregas, karşısındaki rakibin kimliği ne olursa olsun, öğrendiği her şeyi İtalya'da uyguluyor. Ancak Suwarso'nun "Barcelona modeli" üzerindeki iddiası, teknik heyetin başında bizzat Cesc Fabregas'ın bulunması meselesinin bile ötesine geçiyor.

Como başkanı şöyle dedi: "Futbol kimliğimizden yola çıkıyoruz. Nasıl bir futbol sunmak istiyoruz? Ve nasıl oynamak istiyoruz? Teknik direktör düzeyinde birçok değişiklik yaşansa bile bu kimliğin sabit kalmasını istiyoruz."

Başka bir deyişle, Como oyun tarzının münhasıran Cesc Fabregas'a bağlı olmasını istemiyor.

Ancak Barcelona, Como'nun fikirlerini ilham aldığı tek kulüp değil. Suwarso, kulübün gelişiminin aynı zamanda sportif planlamaya ve yetenek keşfine de bağlı olduğunun farkında; ve bu iki alanda kulübün örnek aldığı başka modeller bulunuyor.

Suwarso şöyle açıkladı: "Yetenek keşfinden bahsedecek olursak, Brighton ve Brentford'un tüm kulüplerin örnek aldığı iki model haline geldiği açık. Aynı zamanda biz de yeterince takdir görmeyen, ancak Brighton ve Brentford'un kullandığına benzer modellere dayanarak sistemimize uyum sağlayabilecek oyuncular bulmaya çalışıyoruz."

Şimdiye kadar plan mümkün olan en iyi şekilde ilerliyor. Como, birkaç yıl içinde İtalyan futbolunun alt liglerinde mücadele etmekten, Avrupa'nın büyük kulüpleriyle karşı karşıya gelmeye yükseldi.