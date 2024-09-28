Chelsea, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı 4 golle mağlup ederken Cole Palmer, Premier Lig tarihine geçti.

Chelsea, Brighton'ı 4-2 yendi

Cole Palmer tarihe geçti

Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı

NE OLDU? Chelsea, Premier Lig'in altıncı haftasında konuk ettiği Brighton'ı ilk yarıda bulduğu dört golle mağlup etti. Brighton da rakibine Georginio Rutter ve Carlos Baleba'nın iki golüyle karşılık verdi. Karşılaşmaya Cole Palmer damga vurdu.

BÜYÜK RESİM: Brighton karşısında ilk yarıda Chelsea'nin dört golünü kaydeden Cole Palmer, Premier Lig tarihinde ilk yarıda 4 gol atan ilk futbolcu oldu. Brighton karşısındaki performansıyla Palmer bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Brighton'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, ilk kez 11'de yer aldı. Yeni takımıyla ilk maçına Premier Lig'deki Ipswich Town maçında çıkmıştı. Milli futbolcu, lig kupasıda oynanan Wolverhampton maçında ise ilk golünü kaydetti.

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DAHA FAZLASI: Ev sahibi Chelsea, ligde üst üste üçüncü galibiyetini alırken puanını 13 yaptı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Brighton ise 9 puanda kaldı.