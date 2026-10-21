Londra ekibinin kanat forvetini transfer etmek için ciddi çaba harcadığını, Vinicius'un menajerlik şirketi Roc Nation Sports International'ın başkanı Michael Yormack, Sportsboom ile yaptığı görüşmede doğruladı. Yormack, "Arsenal bu süreçte çok etkin rol oynadı. Çok agresif davrandılar" dedi. Londra'ya transfer olmak Vinicius için de bir seçenekti. Yormack, "Arsenal'i hiç ciddi olarak değerlendirdi mi? Elbette. Arsenal gibi bir takım önüne kırmızı halı serip gerçekten istendiğini hissettiriyorsa, tabii ki onları dinlemek zorundasın" diye konuştu.

Ancak sonuçta karar Real Madrid'den yana çıktı. Vinicius, ağustos ayında kendisini 2032'ye kadar Real Madrid'e bağlayan, maddi açıdan cazip yeni bir sözleşme imzaladı. Bu adım Yormack için pek şaşırtıcı değildi: "Vini'nin kalbi Madrid için atıyor. Hep orada olmak istedi, şu anda da orada ve kariyerinin geri kalanını da orada geçirmeyi umuyor. Bu konuda hiçbir zaman şüphe olduğunu sanmıyorum. Tüm kariyerini tek bir kulüpte, dünyanın en iyi kulübünde geçirmek çok özel bir şey olurdu."

Vinicius ile Real Madrid arasındaki ilişki geçmişte her zaman sorunsuz ilerlemedi. Sahadaki başarılarına rağmen hücum oyuncusu, kendi taraftarlarının eleştirilerine defalarca maruz kaldı ve Santiago Bernabeu'da birkaç kez ıslıklandı. Özellikle geçen sezon davranışları sık sık manşetlere taşındı: Eski teknik direktör Xabi Alonso'nun FC Barcelona'ya karşı oynanan Clasico'da kendisini oyundan almasının ardından kontrolünü kaybederek kameralar kayıttayken, "Hep ben. Takımdan ayrılıyorum. Gidiyorum, gitmem daha iyi" diye bağırdı.

Bunun ardından olası bir ayrılığa ilişkin söylentiler yeniden gündeme geldi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, Vinicius'u Londra'ya transfer olmaya ikna etmek için onunla bizzat iletişime geçtiği bile öne sürüldü.

Kanat oyuncusunun 2026/27 sezonuna başlangıcı da şu ana kadar hiç iyi gitmedi. Çıktığı on resmi maçta yalnızca bir gol ve üç asist kaydetti. Üstelik LaLiga'da ceza da aldı: FC Villarreal maçında, attığı sanılan golden önce rakibinin saçını çekip ardından öfkesine hâkim olamayınca dört lig maçından men edildi.

Brezilyalı oyuncu ise Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek. Dolayısıyla çarşamba günü RB Leipzig'e karşı oynanacak maçta sahaya çıkmasının önünde bir engel yok.