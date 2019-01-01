Claudio Marchisio: İtalya'da kalın bir balonun içindeydim

Juventus'un eski orta sahası Claudio Marchisio, takımın durumunu değerlendirirken ayrılışı konusunda ilginç ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezon başında 13 senedir formasını giydiği 'tan 'e transfer olan Claudio Marchisio, 'yu ve Juventus'u değerlendirirken takımdan ayrılış sürecine de değindi.

Ronaldo'nun bir "şampiyon" olduğunu ifade eden Marchisio, onun kadar yetenekli bir futbolcunun dahi Juventus'a tek başına Şampiyonlar Ligi kupasını getiremeyeceğini öne sürdü.

Juventus ile 389 maça çıkıp 37 gol kaydeden İtalyan futbolcu, Corriere della Sera'ya şunları söyledi:

"Takımdan ayrılmadan önce gördüğüm kadarıyla, her şey Ronaldo'nun etrafında şekilleniyordu. Bütün oyuncuların seviyesini bir anda yükseltmiş ve takıma özgüven pompalamıştı. Ancka ne kadar büyük olursa olsun, şampiyon bir oyuncu dahi olsa size her daim kazanmayı garanti edemez. Öyle olsaydı o ve Messi, son 10-15 Şampiyonlar Ligi'ni tek başına alabilirdi. Futbol, bir bilim dalı kadar kesin değildir. Bu durum anlaşılmadığı için hayal kırıklıkları yaşanıyor."

Takımdan ayrılması konusunda Gianluigi Buffon örneğini veren Marchisio, " Buffon, bir keresinde bana, 'Diğer ülkelerdeki futbolun bu kadar farklı olduğunu bilsem 'e daha erken gelirdim' demişti. Haklıydı da. İtalya dışında daha farklı bir hayat sürüyorsunuz, İtalya'da bulunmayan bir tür özgürlüğün tadını çıkarıyorsunuz. Stadyuma yaklaşan takım otobüsünü hayal edin. İtalya'da bir futbolcunun özeti tam olarak budur. Gittiğiniz her yerde bir şeyler size eşlik eder ama siz fark etmezsiniz bile. Bir kere farklı bir özgürlük tatmayagörün; daha öncesinde ne kadar kalın bir balonun içinde yaşadığınızı anlıyorsunuz."