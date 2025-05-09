"City'nin iki yılda gönderdiği golcü Haaland'dan daha iyi!"

Diego Forlan, Julian Alvarez'in, Manchester City'nin süper golcüsü Erling Haaland'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu iddia etti.

Erling Haaland’ın dünya futbolundaki en üst düzey oyunculardan biri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Borussia Dortmund’da yakaladığı müthiş çıkışı Manchester City'de sürdüren Norveçli golcü, istatistiksel başarılarının yanı sıra elde ettiği kupalarla da kalitesini ispatladı.

DFB-Pokal şampiyonluğu, Premier Lig zaferleri ve tarihi üçleme, Haaland’ın kariyerinde şimdiden yerini aldı.

Ancak Haaland gibi yüksek profilli oyuncuların başarıları, beraberinde kıyaslamaları da getiriyor. Manchester City'deki performansı sırasında sık sık Julian Alvarez ile karşılaştırılan Haaland, Arjantinli oyuncunun gölgesinde kalmamış olsa da bu sezon Atletico Madrid’e transfer olan Alvarez, yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Forlan’dan Alvarez’e büyük övgü

Atletico Madrid’in efsane oyuncularından Diego Forlan, Şampiyonlar Ligi’nin TikTok üzerinden yönelttiği bir soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Forlan’a göre, Julian Alvarez şu an Haaland’dan daha iyi bir oyuncu.

Alvarez’in Atletico Madrid’de geçirdiği ilk sezonda gösterdiği etkileyici performans, bu yorumu destekler nitelikte. Ancak istatistiklere bakıldığında Forlan’ın bu görüşü tartışmalı olabilir.

Sezon istatistikleri: Julian Alvarez vs Erling Haaland

Julian Alvarez : 41 maça ilk 11’de başladı, 27 gol attı, 5 asist yaptı.

: 41 maça ilk 11’de başladı, 27 gol attı, 5 asist yaptı. Erling Haaland: 38 maça ilk 11’de başladı, 30 gol attı, 4 asist yaptı.

Haaland, Alvarez’den üç maç daha az oynamasına rağmen daha fazla gol attı ve sadece bir asist geride kaldı. Üstelik Manchester City'nin bu sezon yaşadığı dalgalı performansa rağmen bu sayılara ulaşması, Forlan’ın iddiasını daha da sorgulatıyor.

Atletico Madrid'in genel olarak iyi bir sezon geçirdiği düşünüldüğünde, Haaland’ın bireysel performansı daha etkileyici bulunabilir.

Haaland ve Alvarez'in geleceği

Julian Alvarez’in Atletico Madrid’de gösterdiği gelişim, onun Avrupa’nın elit forvetlerinden biri olabileceğini gösteriyor. Ancak istatistikler ve oyun üzerindeki etkiler değerlendirildiğinde, Haaland şu an için birçok otoriteye göre hâlâ önde.

Liverpool’un Alvarez için 142 milyon sterlinlik bir teklif hazırladığı söylentileri de Arjantinli yıldızın piyasadaki değerini gözler önüne seriyor.