Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a transferi an meselesi

Lazio ile Beşiktaş, Ciro Immobile transferi için prensipte anlaşırken İtalyan golcünün Türkiye'ye gelişi an meselesi.

Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitirmek üzere

Lazio, Siyah-beyazlılar ile prensip anlaşmasına vardı

İtalyan oyuncu, Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor

NE OLDU? Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile olabilir. Lazio, İtalyan golcü için 5 milyon euro isterken Beşiktaş, 3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Immobile ile daha önce el sıkışan siyah-beyazlılar, Lazio ile de prensip anlaşmasına vardı.

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş, Immobile için Lazio'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İtalyan golcü, Türkiye'ye gelerek iki yıllık anlaşmaya imza atacak.

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DAHA FAZLASI: Ciro Immobile, Lazio formasını sekiz sezondur terletiyor ve çıktığı 340 maçta 207 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezonu ise 43 maçta 11 golle kapattı.