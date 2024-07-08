Ciro Immobile, Beşiktaş yolunda mı? "Anlaşma sağlandı"

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş ses getirecek bir hamleyi bitirmeye hazırlanıyor.

Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a geleceği iddia edildi

İki yıllık anlaşma olabilir

Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista ve Rafa Silva hamlelerini yapmıştı

NE OLDU? Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferlerini bitiren Beşiktaş yeni sezon için ses getirecek bir hamle peşinde. Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

BÜYÜK RESİM: İtalyan ekibinin yıldızı Ciro Immobile'yi teknik direktör Sarri'nin gönderilişinden sorumlu tutan bir grup taraftar futbolcuya oğlunun gözü önünde sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu. Mart ayında gerçekleşen olayla ilgili İtalyan basınında İmmobile'nin avukatlarının yaptığı açıklamaya yer verildi.

Açıklamada şunlar söylendi: "Ciro Immobile, çarşamba günü okul önündeyken bir grup kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Perşembe günü eşi Jessica Melena'nın başına da aynı olay geldi."

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"Maalesef tüm bunlar bazı basın kuruluşlarının ve gazetecilerin Ciro Immobile'a karşı nefret dolu sözler yayan sosyal ağlar aracılığıyla yürüttüğü ve desteklediği nefrete kışkırtma sonrasında gerçekleşti. Ayrıca gerçekle ilgisi olmayan rekonstrüksiyonları da haber yapıyor."

"Bu olayın ardından futbolcu, avukatlarına bu iftiranın sorumluları hakkında bugün cezai işlem başlatma yetkisi verdi. Bu tür ifadeler ciddi anlamda karalayıcıdır ve dolayısıyla sporcunun profesyonel ve kişisel kariyerine zarar verir. Görüntü, ilgili hakimin dikkatine sunulacaktır. Özellikle sebepsiz yere nefrete kışkırtma cezalandırılması gereken bir suçtur."