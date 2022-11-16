Christopher Nkunku sakatlığı nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı

Leipzig'in yıldızı antrenmanda sakatlandı ve Dünya Kupası'nda oynama şansını kaybetti.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası öncesinde golcü oyuncu Christopher Nkunku'dan gelen haberle sarsıldı.

Leipzig'in yükselen yıldızının milli takım antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldığı belirtildi. Eduardo Camavinga ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Nkunku yerine kadroya Frankfurt'un forveti Randal Kolo Muani dahil edildi.

Daha önce Paul Pogba, N'Golo Kante ve Presnel Kimpembe gibi önemli oyuncularını sakatlıklar nedeniyle kadroya dahil edemeyen Fransa böylece turnuva öncesinde sakatlıklardan en fazla etkilenen takım oldu.

Sezona formda girmişti

Bu sezon harika bir form grafiğine sahip olan Nkunku, Leipzig formasıyla çıktığı 15 Bundesliga karşılaşmasına 12 gol sığdırmıştı.

Sakatlanan Nkunku yerine kadroya dahil edilen Muani bu sezon Frankfurt formasıyla 14 lig maçına çıkarken, bu karşılaşmalara beş gol ve dokuz asist sığdırmıştı.

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise Nantes formasıyla 36 maçta 12 gol atmıştı. Nantes altyapısından yetişen yıldız daha önce Fransa U21 Milli Takımı'nda da oynamıştı.