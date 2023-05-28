Christophe Galtier, PSG'ye Ligue 1 şampiyonluğunu kazandırdıktan sonra, kendisini kanıtlamak için bir fırsatı daha hak ettiğine inanıyor.

NE OLDU? PSG, cumartesi günü Strasbourg ile 1-1 berabere kaldıktan sonra bir Ligue 1 şampiyonluğunu daha kazandı. PSG'ye şampiyonluğu getiren golü Lionel Messi kaydetti.

PSG ile ilk kupasını kazanan Galtier, mevcut sezonun sonunda kulüpten ayrılacağına dair söylentiler arasında, kendisini kanıtlamak için bir fırsat daha elde etmeyi hak ettiğini vurguladı.

NE SÖYLEDİ? Maçtan sonra gazetecilere konuşan Galtier, "Paris Saint-Germain'de ikinci bir sezonu hak ediyorum!" dedi ve şöyle devam etti:

"Bir kez daha tekrar ediyorum, çünkü kimse duymak istemiyor. Ancak bu, bizim için çok özel bir sezondu. Herkesin aklının başında olmadığını düşündüğümüz zamanlarda bile rotamızdan şaşmadık. Çok mutluyum."

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