Christophe Galtier zorlu Bayern Münih deplasmanı öncesinde Neymar'ı arayacaklarını ancak o olmadan daha dengeli bir takıma sahip olduklarını söyledi.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynayacakları rövanş karşılaşması öncesinde dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Neymar'ın sakatlığının olumsuz bir durum olduğunu ancak Brezilyalı oyuncunun yokluğunda daha dengeli bir takıma sahip olduklarını belirten Galtier, Brezilyalı yıldızın yine de aranacağını söyledi.

Galtier ne söyledi?

Neymar'ın yokluğunda yaşanan tartışmaların farkında olduğunu belirten Galtier, "Neymar bizim için büyük ve açık bir kayıp. Ama onun yokluğunda daha dengeli mi? Evet bu da bir greçek. Böylesi daha mı iyi? Tek söyleyebileceğim ona sahip olmanın gol atma konusunda elimizi daha da güçlendirdi" dedi. Neymar'ın sakatlığından ötürü yer alamayacağı maçta takımına güvenenen Galtier, turdan umutlu olduğunu söyledi.

Bayern ile oynadıkları ilk maçta çok sayıda eksikleri bulunduğunu hatırlatan Galtier, Kylian Mbappe'nin büyük maçlardaki performanslarına vurgu yaptı.

Mbappe'nin ilk maçta sonradan girdiğini belirten Galtier, bu karşılaşmada ilk 11'de başlaması beklenen Fransız yıldızın kendileri için kilit isimlerden biri olacağını ifade etti.