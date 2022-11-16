Christophe Galtier: Mbappe'nin takımın üstünde olduğu doğru değil

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Kylian Mbappe'nin imzaladığı yeni sözleşmesinin ardından kulüpteki herkesin üzerinde yer aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Fransız oyuncunun Neymar ya da Lionel Messi'den daha farklı bir durumda olmadığını belirten Galtier, oyuncusuna yönelik tepkilere anlam veremediğini söyledi.

"Mbappe PSG'de bir projeyi temsil ediyor. Bu proje onun kulübün üstünde olduğu anlamına gelmiyor.

Mbappe inanılmaz bir kariyere sahip olan, futbol tarihinin en büyük oyuncusu Lionel Messi ile aynı seviyede.

Neymar da onlardan daha farklı değil. Mbappe'nin bu oyunculardan daha ayrıcalıklı olduğu ve kulüp içinde bu yönde davranıldığı doğru değil.

Mbappe Paris'e aşık bir çocuk. Real Madrid'e gitmeyi ddüşündü ama kalmayı tercih etti. Zor bir tercih yaptı ve bunun için saygıyı hak ediyor"