Christophe Galtier: Mbappe'nin takımın üstünde olduğu doğru değil
PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Kylian Mbappe'nin imzaladığı yeni sözleşmesinin ardından kulüpteki herkesin üzerinde yer aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Fransız oyuncunun Neymar ya da Lionel Messi'den daha farklı bir durumda olmadığını belirten Galtier, oyuncusuna yönelik tepkilere anlam veremediğini söyledi.
Galtier RMC Sport'a Mbappe hakkında ne söyledi?
"Mbappe PSG'de bir projeyi temsil ediyor. Bu proje onun kulübün üstünde olduğu anlamına gelmiyor.
Mbappe inanılmaz bir kariyere sahip olan, futbol tarihinin en büyük oyuncusu Lionel Messi ile aynı seviyede.
Neymar da onlardan daha farklı değil. Mbappe'nin bu oyunculardan daha ayrıcalıklı olduğu ve kulüp içinde bu yönde davranıldığı doğru değil.
Mbappe Paris'e aşık bir çocuk. Real Madrid'e gitmeyi ddüşündü ama kalmayı tercih etti. Zor bir tercih yaptı ve bunun için saygıyı hak ediyor"
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay Mbappe'nin Paris'te mutlu olmadığı ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı planladığı öne sürülmüştü.
Galtier'in dizilişinden ve mevkisinden hoşlanmadığı öne sürülen Mbappe, Dünya Kupası için lige verilen ara öncesinde PSG formasıyla 20 maça çıkarken, bu maçlara 19 gol ve beş asist sığdırarak öne çıkan isim olmuştu.
Editörün Seçtikleri
- "Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo gibi olmak istiyor" - Petit, Fransa'yı PSG yıldızının egosunu dizginlemeye çağırdı
- Katar, Dünya Kupası için 'sahte taraftar' mı satın aldı?
- 2022 Dünya Kupası kadrolar: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya ve Katar'daki diğer 32 takımın tümü
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey