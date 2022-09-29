NE OLDU? Bu hafta Milletler Ligi'nde Avusturya'ya karşı gol attıktan sonra Mbappe, Olivier Giroud ile olan ortaklığı nedeniyle milli takımdayken daha fazla özgürlük elde ettiğini söyledi.

Kulüp düzeyinde ise Neymar ve Lionel Messi ile ön üçlünün bir parçası ve maçlarda diğer sorumluluklarla da görevlendiriliyor.

NE SÖYLEDİLER: Galtier, Mbappe'nin yorumlarına katılmadı, ancak kulübün yaz transfer döneminde yeni bir forvet alamamasının oyun tarzlarındaki farklılığın nedeni olduğunu söyledi ve ekledi:

“Analizleri adil. Milli takımında olduğu gibi burada aynı oyun şekline sahip değil. Sezon öncesi onunla, başkanla ve Luis Campos'la yaptığım görüşmede de bunu belirttim.

"Hepimiz; Messi, Neymar ve Mbappe'den farklı bir profile sahip dördüncü bir oyuncuya ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Ancak, bu dördüncü oyuncu hiç gelmedi.

"Böyle olması çok yazık. Kylian'ın milli takımda bu referans oyuncusu var. Farklı bir oynama şeklimiz var, farklı profiller...

"Neymar, Lionel Messi ve Mbappe arasındaki teknik ilişki, milli takımda gördüğünüzden farklı duruyor."

Fransız hoca böylece, ileri üçlüsünde farklı bir profile sahip oyuncu alınmamasının nedenini Nasır el-Halifi ve Galatasaray'ın eski sportif direktörü Luis Campos'a bağladı.

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin PSG'deki tarzından duyduğu hayal kırıklığı, 23 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'e katılma teklifini reddetmesine rağmen geldi.

Ayrıca, Neymar ile olan ilişkisinde bir çatlak olduğuna dair haberler, Parc des Princes'teki sorunlarına yenilerini ekliyor.

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