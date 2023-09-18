Christophe Galtier ırkçılık iddiaları üzerine kendisini savundu

Geçtiğimiz sezon PSG ile Ligue 1 şampiyonluğu elde eden deneyimli teknik direktör hakkındaki iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon PSG ile Ligue 1 şampiyonluğu elde eden deneyimli teknik direktör hakkındaki iddialara dair açıklamalarda bulundu.

PSG’nin eski teknik direktörü Christophe Galtier, kendisine Nice'in başında olduğu dönem dair yöneltilen ırkçılık iddialarını reddetti. John Valovic ile birlikte Allianz Riviera Stadyumu'nda görev yaptıkları dönemde ırkçı söylemlerde bulunmakla suçlanan deneyimli teknik direktör, söz konusu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Nice'in sportif direktörü Julien Fournier'nin söz konusu suçlamaların ortaya çıktığı e-postayı sızdırdığı iddiasıyla ortaya çıkan soruşturmada Fournier söz konusu e-postayı kendisini "korumak" amacıyla yazdığını kabul etti ve hakkında cezai soruşturma başlatıldı. Galtier, ise hakkındaki suçlamaların resmileşmesiyle birlikte Haziran ayında oğluyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Galtier ne söyledi?

Üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Galtier, Canal Plus’a yaptığı açıklamada Müslüman kültürünün bir parçası olan Ramazan orucunu tutmamaları yönünde bir talepte bulunmadığını söyledi.