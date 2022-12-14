Fransız futbolunun unutulmaz orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nda iz bırakmayı başaran Antoine Griezmann'ı övdü.

Fransız futbolunun efsane orta saha oyuncusu Christophe Dugarry, ülkesinin Fas ile oynayacağı Dünya Kupası yarı final karşılaşması öncesinde turnuvada gösterdiği performansla dikkat çeken Antoine Griezmann'ı Zinedine Zidane ve Michel Platini ile karşılaştırdı. 31 yaşındaki oyuncuyu öven Dugarry, vatandaşının kalitesine vurgu yaptı.

Dugarry ne söyledi?

"Griezmann'ı Dünya Kupası'nın başından bu yana olağanüstü buluyorum. Onu bazen Zidane'a benzetiyorum. Her zaman doğru pas tercihini bulabiliyor. Onun olmadığı bir Fransa Milli Takımı'nın bu şekilde oynayabileceğini düşünmüyorum. Oyun stili Zizou ve Platini'nin karışımı gibi. Bence Atletico Madrid'deki teknik direktörü Diego Simeone de onu forvette oynatmak yerine orta saha olarak değerlendirmeli"

Turnuva boyunca 17 şut pası veren ve bu alanda 18 şut pası veren Lionel Messi'nin hemen arkasında yer alan Griezmann, takım arkadaşlarına da üç asist yaptı. Atletico'ya bonservisiyle dönen oyuncu bu sezon La Liga'da şans bulduğu 14 karşılaşmada beş gol atarken, üç de asist yapmıştı. Griezmann kariyerinin en iyi dönemini de Atletico'da yaşamıştı.