Christian Vieri: Merih Demiral Juventus'un geleceği

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Christian Vieri, Merih Demiral'ın Juventus'un önümüzdeki yıllarında önemli yer tutacağını söyledi.

Serie A'nın unutulmaz golcülerinden Christian Vieri, La Gazzetta dello Sport 'a verdiği röportajda eski takımı Inter'in şampiyonluğa koştuğu sezonu değerlendirdi.

Geride kalan 28 hafta sonunda Inter'in bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Milan'ın altı puanda olması nedeniyle büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Vieri, Juventus'un şampiyonluğu kaybetmesinin sorumlusununsa eski takım arkadaşı Andrea Pirlo olmadığını söyledi.

Vieri ne söyledi?

Juventus'un üst üste dokuz şampiyonluk kazandığını hatırlatan Vieri, bir noktada kaybetmelerinin normal olduğunu söyledi.

"Arka arkaya dokuz şampiyonluk kazanırsanız er ya da geç bir yerde kaybedersiniz. Bu geçtiğimiz sezon ya da önümüzdeki sezon da olabilirdi ama Pirlo döneminde oldu.

"Juventus Ronaldo gibi harika bir oyuncuya sahip olsa da Inter şu an daha güçlü olan takım ve kazanmaya çok daha açlar.

"Buffon ve Chiellini'nin on yıl önceye göre daha az oynamalarının tek nedeni fiziksel durumları ama onlara yapılan eleştirilere katılmıyorum. Juventus bu oyuncularla oynamasına rağmen geleceği de satın aldı.

"Kulusevski, MC Kennie, Arthur, De Ligt, Merih Demiral ve Bentancur bu takımın geleceği. Juventus bu planlamayı çok iyi yaptı. Herkes yarınını bugünü kadar düşünmeli ama bunu yapan tek takım Juventus.

"Juventus'un Pirlo ile yollarını ayıracağını düşünmüyorum. Bunu yaparlarsa son üç yılda üç farklı teknik direktörü göndermiş olacaklar ve böyle bir tercih yapacaklarını sanmıyorum.

"Pirlo'nun şampiyon olabileceklerini düşünmesi çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bir teknik direktörün yapmak zorunda olduğu bir açıklamayı yaptı hepsi bu. Juventus şampiyon olamayacak."

Ibrahimovic hakkında

"Ibrahimovic'in 39 yaşındaki performansından sonra insanlar bana 36 yaşında futbolu bırakmamdan ötürü pişmanlık duyup duymadığımı soruyor ama pişman olmadım. 36 yaşında futbol oynamak çok zordu. Bu erken bir yaş değil ama yine de yaşa çok fazla takılmamak gerekiyor. Ibrahimovic iyiyse neden 39 yaşında futbolu bırakmak zorunda olsun? İtalya'da sadece yaşa bakılıyor ama yaş yalancıdır. Her şey sahip olduğunuz arzuyla alakalı."

Inter hakkında

"Inter'in Eriksen ve Perisic'i rotasyona dahil etmesi takımı daha güçlü hale getirdi. Conte hata yaptığını anladı. Eriksen'in yeniden süre bulması takıma kalite getirdi. Onun, Perisic'in ve Sanchez'in yeniden dahil olması işlerini kolaylaştırdı."