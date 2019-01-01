Christian Pulisic, resmen Chelsea'de!

Chelsea, uzun süredir gündeminde tuttuğu Christian Pulisic transferinde 64 milyon euro'luk bonservisle muradına erdi.

Sezona Maurizio Sarri ile başlayan ve sergilediği performansla Premier Lig'in en güçlü ekiplerinden biri olduğunu kanıtlayan Chelsea, önemli bir transfere imza attı.

İngiliz devi, bir süredir peşinde olduğu ABD'li genç kanat Christian Pulisic konusunda oyuncunun kulübü Borussia Dortmund ile anlaştı.

Borussia Dortmund'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pulisic'in 64 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olduğu duyurulurken oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Dortmund'da kalacağı ifade edildi.

2015 yılında henüz 16 yaşındayken Borussia Dortmund'a katılan kanat oyuncusu, o günden bu yana A Takım'da forma şansı buluyor.

ABD Milli Takımı formasını da genç yaşına rağmen 23 kez giyip 9 gol kaydeden Pulisic, bu sezon Borussia Dortmund'da 18 resmi maça çıkarken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.