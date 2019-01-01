Christian Pulisic: İlk 11'deki yerimi kazanacağım

64 milyon euro'ya transfer olduğu Chelsea'de yeterince şans bulamayan Christian Pulisic, sıkı çalışıp formayı kazanacağından emin olduğunu söyledi.

'nin yüksek bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christian Pulisic kendisi için ödenen rakamın bir baskı oluşturmadığını dile getirirken daha fazla forma şansı bulmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunan Christian Pulisic, "Bu rakamlar benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben sadece sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tamamen soyutlanamazsınız

21 yaşındaki 'li futbolcu, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumlar için ise şunları söyledi:

"Sosyal medya yorumlarından kendinizi tamamen soyutlayamazsınız. Sonuçta bir kayanın altında yaşamıyorum. Bazı şeyler duyuyorum, bazı şeyler görüyorum ancak bunları kendimden uzak tutmak için elimden geleni yapıyorum. Bana değer veren insanlar dışında diğerlerinin benim hakkımda ne düşündüğü önemli değil."

Lampard sıkı çalışan oyuncuları seviyor

Rekabetin her zaman takıma katkı sağlayacağını belirten genç yıldız sözlerine şöyle devam etti:

"Lampard sıkı çalışan ve antrenmanlarda kendini gösteren oyuncuları seviyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edip formayı kazanmak istiyorum. Kültür açısından sorarsınız buraya 'dan daha hızlı adapte oldum. Saha içinde ise hala adaptasyon süreci yaşadığımı düşünüyor olabilirsiniz."

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Her maçta oynamak istiyorum

Pulisic, son on dakikasında forma giydiği Southampton maçında Mitch Batshuayi'ye yaptığı asist hakkında "benim işim goller atmak ve asistler yapmak" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

"Bence şu ana kadar işler iyi gitti. Ben sadece daha fazla çalışıp her maça ilk 11'de başlamak istiyorum. Her antrenmanda çok sıkı çalışıyorum ve asla pes etmeyeceğim. İlk 11'de şans bulamamış olmam bu takımın bir parçası olduğumu değiştirmiyor. Çalışmaya devam edip ilk 11'deki yerimi kazanacağım."

Ocak 2019'da 64 milyon euro bonservis bedeliyle 'dan Chelsea'ye transfer olan Christian Pulisic, sezonun ikinci yarısını Alman ekibinde kiralık geçirdikten sonra yazın Stamford Bridge'in yolunu tuttu. Yeni sezonda takımıyla 4'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 6 maça çıkan genç yıldız bu karşılaşmalarda gol atamazken iki asist yaptı.