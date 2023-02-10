Christian Atsu'nun teyzesi konuştu: "O yaşasın, ben öleyim"

Ganalı futbolcunun ailesi, enkaz altında kalan oyuncu için doğal olarak bir hayli endişeli.

Atakaş Hatayspor'un kanat oyuncusu Christian Atsu'nun enkazdan çıkarılıp çıkarılamadığı henüz belirsiz.

Ganalı futbolcunun durumu Türkiye dışından da yakından takip ediliyor. Eski Chelsea ve Newcastle yıldızının ülkesinde de tedirgin bekleyiş sürüyor.

Gana’da bir televizyon kanalı, millî futbolcunun ailesinin yaşadığı yere giderek aile üyelerinin görüşlerine başvurdu.

Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan ailenin üzüntü içerisinde olduğu, Dan Kwaku Yeboah TGV’deki görüntülerde kameralara yansıdı.

Futbolcunun rahmetli annesinin küçük kardeşi olduğu belirtilen ve kendisini Atsu’nun annesi olarak tanımlayan 71 yaşındaki Madam Comfort, futbolcuya olan sevgisini dile getirdi.

Ne söylendi?

Comfort, Atsu ile ilgili şunları söyledi:

"Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu’nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz.

"Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz."

Christian Atsu'nun kardeşi ne söyledi?

Hataysporlu futbolcunun kız kardeşi Christiana Atsupiede ise Crimecheckghana’ya verdiği röportajda 'Atsu kurtuldu' haberlerine tepki göstererek şunları söyledi:

"Eğer onu gördüyseniz o zaman kardeşim nerede? Kimse kardeşimin nerede olduğunu bilmiyor! Uykusuz geceler geçiriyorum."