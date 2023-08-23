İngiliz futbolunun unutulmaz golcüleri arasında yer alan Chris Sutton, Mason Greenwood’un yeni yol haritasını çizdi.

Premier Lig’in unutulmaz golcülerinden Chris Sutton, Manchester United’ın yollarını ayırdığı genç futbolcu Mason Greenwood’un kariyerini İngiltere’de sürdürmesinin imkansız olduğunu söyledi. United’ın Greenwood hakkında en mantıklı kararı verdiğini belirten Sutton, Daily Mail’e yaptığı açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun kariyerini farklı bir ülkede ayağa kaldırması gerektiğini söyledi.

Sutton ne söyledi?

Ocak 2022’de aile içi şiddet ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklanan ve kulüp tarafından takımdan uzaklaştırılan Greenwood, bu yılın Şubat ayında önemli tanıkların geri çekilmesi ve yeni kanıtların ortaya çıkmaması nedeniyle aklanmıştı. The Athletic'te yer alan haberde United’ın Greenwood’u kadroya dahil etmeyi düşündüğü ancak gelen şiddetli tepkiler üzerine geri adıma attığı kaydedilmişti.

Manchester United’ın aldığı kararı alınması gereken tek mantıklı karar olarak nitelendiren Sutton, “Greenwood kariyerine kesinlikle İngiltere’de devam edemez. Hangi kulübe giderse gitsin takım arkadaşlarının üzerinde bir baskı unsuru olacak. Yurt dışına taşınması ve kariyerini düzeltmeye çalışması gerekecek. Yetenekli bir çocuk, yolunu kaybetti, açıklamasında da söylediği gibi hatalar yaptı” dedi.