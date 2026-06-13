Chivu, Dumfries'in yerini alacak isim olarak Palestra'yı seçti: Inter'in transferi yakın (1,67)

Denzel Dumfries'in José Mourinho'nun Real Madrid'ine transferi, son yıllarda Nerazzurri'nin başarılarında kilit rol oynayan sağ kanatta önemli bir boşluk bırakıyor. Hollandalı oyuncudan önce bu kanatta Faslı Achraf Hakimi ve Portekizli João Cancelo gibi şampiyonlar görev yapmıştı.





Christian Chivu, bu nedenle layık bir varis olarak büyük bir transfer peşinde ve bunu, Cagliari'ye kiralık olarak harika bir sezon geçiren ve bu sayede milli takım kadrosuna da giren Atalanta'dan Marco Palestra'da buldu. Snai ve Sisal uzmanlarına göre, Nerazzurri'ye transferi bir adım kaldı ve oranı 1,67. Oranlarda tek gerçek alternatif, İngiltere'ye, Guardiola sonrası yeni dönemin Manchester City'sine gidiyor. Premier League'e transfer oranı 2,50 iken, Bergamo'da kalması 7,50 katı değerinde.