Chiellini, Balotelli'den özür diledi

Otobiyografisinde Mario Balotelli'nin saygısız biri olduğundan bahseden Giorgio Chiellini hata yaptığını söyledi.

ve İtalya Milli Takımı'nın başarılı futbolcularından Giorgio Chiellini, kaleme aldığı otobiyografisinde Brescia forması giyen vatandaşı Mario Balotelli'yi sert bir şekilde eleştirdiği için özür diledi.

2013 Konfederasyonlar Kupası sırasında Balotelli'nin gösterdiği tutum ve davranışlar sebebiyle bir tokadı hak ettiğini söyleyen Chiellini, 29 yaşındaki oyuncuyu negatif olmakla ve takıma saygı duymamakla itham etmişti.

Bunun üzerine Balotelli de Instagram üzerinden Chiellini'ye yanıt verdi ve "En azından benim, bir şeyleri yüz yüze söyleme samimiyetim ve cesaretim var. 2013'ten beri bunu yüzüme söyleyebilecek ve adam gibi davranacak bir sürü fırsatın vardı ama yapmadın" dedi.

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Yaşananları kısa sürede geride bırakan ikili, Le Iene adlı İtalyan televizyon programına bağlandı. Programın sunucusu ilk olarak Balotelli'den Chiellini'ye gönderilen imzalı bir formayı gösterdi. Balotelli şu mesajı gönderdi: "Beklenmedik şekilde beni sırtımdan bıçaklamış olsan bile ben seni hala seviyorum dostum."

Sonrasında ikisi de video konferans yöntemiyle yayına bağlandı ve Balotelli şaka yaparak konuşmaya başladı: "Hayatımda ilk kez bir şeyleri batıran sen oldun, ben değil!"

Chiellini ise şöyle cevap verdi: "Seni kıskandım çünkü bu hayatta gelişebilmek için önce hata yapmak gerekir."

Kendisinin negatif olmakla eleştirilmesine çok şaşıran Balotelli, "Bunu Giorgio'dan beklemedim. Ben negatif biri değilim, ben her zaman şaka yapan adamımdır" ifadelerini kullandı.

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Chiellini ise kitabında birtakım eleştirilere yer vermesi ihtiyacını hissettiğini belirtti. forması giyen Felipe Melo'yu da benzer bir şekilde eleştiren Chiellini şu sözlerle devam etti:

"Kitaba biraz eleştiri katıp katmamak konusunda kararsızdım ama hiçbir şey söylememek de yanlış olurdu, bu bana ikiyüzlülük gibi geldi. Tüm sorumluluğu alıyorum. Bir hata yaptım ve bundan ders aldım. Her gün hatalarımdan ders çıkarmaya devam edeceğim."