Chelsea'nin üçlü transfer hedefi

Forvet hattını yeniden şekillendirmek isteyen Chelsea için transferde üç isim ön plana çıkıyor.

ara transferde vurgun yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Premier Lig'de Frank Lampard yönetiminde ilk dört mücadelesi veren Maviler hücum hatlarını yeniden şekillendirmek için kolları sıvadılar.

Footmercato'nun iddiasına göre Chelsea'nin hedefinde Moussa Dembele, Wilfried Zaha ve Jadon Sancho var. İngiliz ekibi bu üç oyuncuyu da ara transferde kadrosuna katmak istiyor.

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Dembele için 'a yaptığı 40 milyon euro'luk teklif reddedilen Chelsea ikinci bir teklife Olivier Giroud'yu da katarak Fransız ekibini ikna etmek istiyor.

Lampard'ın ekibi, ayrıca, Zaha'ya haftalık 200 bin pound civarında bir kontrat önererek oyuncuyu Stamford Bridge'e çekmek istiyor.

Hedefteki son isim ise Sancho fakat Chelsea bu konuda Dortmund'u ikna etmenin zor olacağının da farkında.