Chelsea'nin transfer yasağı yarıya düşürüldü

2 dönem transfer yasağı cezasına çarptırılan Chelsea'nin CAS'a yaptığı itiraz kabul edildi.

Premier Lig ekiplerinden 'nin, FIFA'nın uyguladığı 2 dönemlik transfer yasağı cezasına karşılık Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz kabul edildi.

Şubat 2019'da başlayan ceza sebebiyle Chelsea yaz transfer sezonunu boş geçirmek zorunda kalmıştı. CAS'tan yapılan resmi açıklamaya göre Chelsea'nin cezasında indirime gidildi. Böylece Maviler, 2019-20 sezonunun devre arasında transfer yapabilecek.

Chelsea neden ceza almıştı?

FIFA, Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük sebebiyle Premier Lig devine 2 dönem transfer yasağı ve 970 bin euro para cezası vermişti.

Ayrıca İngiltere futbol Federasyonu'na da bu ihlallere izin verdiği gerekçesiyle 510 bin İsviçre frangı para cezası verilmişti.