Chelsea'nin hedefinde Coutinho var

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yaz transfer döneminde Philippe Coutinho’yu kadrosuna katmak istiyor.

, Eden Hazard’ın ’e transfer olma ihtimalini düşünerek Belçikalı yıldızın boşluğunu ’nın oyuncusu Coutinho ile doldurmak istiyor.

Bu transferde Chelsea’yi zorlayan en büyük etken FIFA’nın kendilerine koyduğu iki dönemlik transfer yasağı.

2018 yılının Ocak ayında 142 milyon pound karşılığında ’dan Barcelona’ya transfer olan Coutinho beklenen etkiyi yaratamadığı için eleştiriliyordu.

Brezilyalı oyuncunun ’a attığı gol sonrası kulaklarını tıkayarak yaptığı sevinç dikkat çekmişti.

2018-19 sezonunda Barcelona ile 33’ü ilk 11’de olmak üzere 49 kez sahaya çıkan Coutinho, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.