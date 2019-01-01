Chelsea'nin hedefinde Coutinho var
Yorum()
Getty
Chelsea, Eden Hazard’ın Real Madrid’e transfer olma ihtimalini düşünerek Belçikalı yıldızın boşluğunu Barcelona’nın oyuncusu Coutinho ile doldurmak istiyor.
Bu transferde Chelsea’yi zorlayan en büyük etken FIFA’nın kendilerine koyduğu iki dönemlik transfer yasağı.
>>>Trabzonspor - Fenerbahçe derbilerinin en golcü isimleri
2018 yılının Ocak ayında 142 milyon pound karşılığında Liverpool’dan Barcelona’ya transfer olan Coutinho beklenen etkiyi yaratamadığı için eleştiriliyordu.
Brezilyalı oyuncunun Manchester United’a attığı gol sonrası kulaklarını tıkayarak yaptığı sevinç dikkat çekmişti.2018-19 sezonunda Barcelona ile 33’ü ilk 11’de olmak üzere 49 kez sahaya çıkan Coutinho, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.