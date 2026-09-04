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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Chelsealı yıldız, Alonso yüzünden ayrılmayı düşünüyor

Transfers
Premier Lig
Chelsea
X. Alonso
Estevao
İngiltere
İspanya
Brezilya

Teknik direktör Xabi Alonso'nun Chelsea'deki başlangıcı büyük ölçüde başarılı geçti; Premier Lig'de ilk iki maçını kazanan ekip, Lig Kupası'nda da Luton engelini aştı.

Londra ekibi bu yaz 400 milyon avronun üzerinde harcama yaptı; bunun 138 milyon avrosu Morgan Rogers'a, 60 milyon avrosu Maxence Lacroix'ya ve 57 milyon avrosu Marc Guiu Pastor'a ait.

Foot Mercato sitesi, yeni bir teknik direktörün gelmesinin, yeni bir dönemin başlamasının ve çok sayıda transferin yapılmasının, aynı zamanda kadroda yerini kaybedecek oyuncuların bulunacağı anlamına geldiğini belirtti.

ESPN ağının aktardığına göre, Chelsea'nin yıldızı Estevao son derece kaygılı; zira Alonso yönetiminde çok az oyun süresi alacağına inanıyor.

Estevao, Premier Lig'in ilk haftasında Fulham karşısında yalnızca birkaç dakika sahaya çıktı, Brighton karşısında ise hiç forma giymedi. 

Premier Lig
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Brezilyalı oyuncu, Lig Kupası'nda Luton karşısında forma giydi; ancak teknik direktörlerin alt liglerdeki takımlara karşı oynanan bu tür maçlarda kadroda değişiklik yapması alışılmış bir durum.

19 yaşındaki Estevao, ister santrfor mevkisinde, ister daha geride bir pozisyonda, isterse de kanatlardan birinde olsun, son derece güçlü bir rekabetle karşı karşıya.

ESPN'e göre iş, oyuncunun geleceğini düşünmeye başlamasına kadar vardı ve Estevao, kendisine yakın isimlere yeterli oyun süresi bulamaması halinde önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılmaya çalışacağını bildirdi.

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