Chelsea'den Ziyech'e 5 yıllık sözleşme
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Ajax'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Hakim Ziyech'i geçtiğimiz günlerde renklerine bağladı.
Maviler, resmi siteden yayınladığı açıklama Ziyech ile 5 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu.
İmzayı atan Ziyech, "Chelsea gibi büyük bir kulüple anlaştığım için mutlu ve gururluyum. Gelecek sezonu iple çekiyorum, umarım birlikte harika şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.
2019-20 sezonunu Ajax'ta tamamlayacak olan Faslı yıldız, 1 Temmuz 2020'de Stamford Bridge'in yolunu tutacak.