Chelsea'den Ziyech'e 5 yıllık sözleşme

Daha önce Ajax'tan Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını duyuran Chelsea sözleşme detaylarını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden , 'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Hakim Ziyech'i geçtiğimiz günlerde renklerine bağladı.

Maviler, resmi siteden yayınladığı açıklama Ziyech ile 5 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu.

İmzayı atan Ziyech, "Chelsea gibi büyük bir kulüple anlaştığım için mutlu ve gururluyum. Gelecek sezonu iple çekiyorum, umarım birlikte harika şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.

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2019-20 sezonunu Ajax'ta tamamlayacak olan Faslı yıldız, 1 Temmuz 2020'de Stamford Bridge'in yolunu tutacak.