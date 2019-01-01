Chelsea'den Real Madrid'e Eden Hazard indirimi

Chelsea, Real Madrid'in istediği Eden Hazard'ın bonservis bedelinde indirime gidiyor.

'e gitmek istediği konuşulan Eden Hazard için 'nin inadı kırılıyor.

Diario AS'ın haberine göre Mavililer, Hazard için 116 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedelini 104 milyon euro'ya indirecek.

Real Madrid'in bu transferi 90 milyon euro'ya bitirmeyi planladığı ifade ediliyor.

Chelsea'nin bonservis indiriminin transfer görüşmelerine olumlu yansıyacağı belirtiliyor.

Daha önce İspanyol gazetesi Marca da Hazard'ın Real Madrid'le 6 yıllığına söz el sıkışmaya yakın olduğunu öne sürmüştü.

28 yaşındaki Hazard bu sezon şimdiye dek 19 gol atıp 12 de asist yapmıştı.

Öte yandan Chelsea de transfer yasağının kaldırılması halinde 'in golcüsü Nicolas Pepe'yi transfer etmek için girişimde bulunacak.