Chelsea'den Mendy için 20 milyon euro

Premier Lig ekibi Chelsea, Rennes'in Senegalli kalecisi Edouard Mendy için 20 milyon euro teklif etti.

İngiltere'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan , transferde hız kesmiyor.

The Sun gazetesi geçtiğimiz günlerde Chelsea’nin forması giyen kaleci Edouard Mendy için 17 milyon euro teklif ettiğini ancak bu teklifin reddedildiğini yazmıştı.

Goal’ün edindiği bilgiye göre Chelsea teklifini 20 milyon euro’ya yükseltip beklemeye geçti.

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Londra ekibinde teknik direktör Frank Lampard yeni sezonda kaleyi Kepa’ya emanet etmek istemiyor.

Chelsea bu yaz Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech, Malang Sarr, ve Thiago Silva’yı gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.