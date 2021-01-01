Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi

Chelsea'nin yeni teknik direktörü 1.5 senelik sözleşme imzalayan Thomas Tuchel oldu.

'de Frank Lampard döneminin sona ermesinin ardınadn yeni teknik direktör belli oldu.

Londra ekibinin yeni hocası beklendiği gibi Thomas Tuchel oldu. PSG ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasına rağmen bu sezon ortasında görevden alınan Alman çalıştırıcının 1.5 senelik imzaladığı ifade edildi. Chelsea tarihindeki ilk Alman hoca olan Tuchel takımıyla ilk maçına yarın (çarşamba) Wolverhampton Wanderers karşısında çıkacak.

Göreve gelir gelmez yaptığı ilk açıklamada Premier Lig'de yer alacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Tuchel, "Chelsea ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi. Chelsea yöneticisi Marina Granovskaia ise Avrupa'nın en iyi teknik adamlarından biriyle anlaştıklarını belirtirken, "Sezon ortasında teknik direktör değişikliği yapmak her zaman çok zordur. Sezonun geri kalan bölümünde oynanacak çok fazla maç ve elde edilecek birçok başarı var" dedi.