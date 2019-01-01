Chelsea'de Tammy Abraham endişesi

Chelsea'nin 22 yaşındaki santrforu Tammy Abraham, Valencia ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı ve gözyaşları içinde sahayı terk etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan 'de Tammy Abraham'ın durumu endişe yarattı.

22 yaşındaki İngilz golcü, ceza sahası içinde hava topuna yükseldikten sonra Garay'ın dizlerinin üzerine doğru dengesiz bir şekilde düştü ve kalçasından sakatlandı. Ayakta durmakta zorlanan Abraham, sedyeyle sahadan ayrıldı.

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Maviler ile 2019-20 sezonunda çıktığı 20 resmi maçta 11 gol kaydeden oyuncunun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Maç sonrası açıklama yapan genç futbolcu, "Sakatlandığım an en kötüsünü düşündüm ancak sonrasında ayağa kalkabildim. Garay'ın dizleri üstüne düştüm. Kalçamda morluk var. MR çektireceğim, umarım ciddi bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Frank Lampard da devre arasında durum çok ciddi göründüğünü; fakat maç sonrasında o kadar da korkulacak bir şey olmadığını öğrendiğini söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberler ise Abraham'ın kalçasından yaşayacağı ciddi bir sakatlığın onu uzun süre sahalardan uzak kalmaya zorlayabileceği yönünde...