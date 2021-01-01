Chelsea'de Frank Lampard dönemi sona erdi

Premier Lig'de beklenenin altında performans sergileyen Chelsea'da Frank Lampard ile yollar ayrıldı.

Premier Lig ekiplerinden 'ye Luton Town karşısında alınan FA Cup galibiyeti de merhem olmadı. Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Londra'da Frank Lampard ile yollar ayrıldı.

Kulüp, haberi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Haberin ardından kısa bir açıklama yayınlayan kulüp sahibi Roman Abramovich, Lampard'a teşekkür etti. Abramovich açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"Bu karar özellikle Frank ile mükemmel bir kişisel ilişkim olduğu ve ona son derece saygı duyduğum için çok zordu. O büyük yüksek iş ahlakına sahip dürüst bir adam. Ancak mevcut şartlar altında, antrenör değiştirmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Kulüpteki herkes ve yönetim kurulu adına, Frank'e yaptıkları için teşekkür ediyor ve gelecekte başarılarının devamını diliyorum. O, bu büyük kulübün önemli bir simgesi. Bu durum değişmedi. O, her zaman Stamford Bridge'de hoş karşılanacak."

Frank Lampard'ın yerine geçmesi en kuvvetli aday ise yılın hemen başında Paris Saint Germain'den kovulan Thomas Tuchel olarak görülüyor. Chelsea ile Alman teknik direktör arasında anlaşmanın imzalaması an meselesi olarak görülüyor. Öte yandan Tuchel'in alternatifleri arasında daha önce Chelsea altyapısında görev yapan Brandan Rodgers, ile dikkat çeken Ralph Hasenhuttl, 'in genç teknik direktörü Julian Nagelsman, kulübün bir diğer eski oyuncusu olan ve Milli Takımı ile başarılı bir dönem geçiren Andriy Shevchenko ile İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri yer alıyor.

Geçen sezon kulübün transfer yasağına rağmen genç oyunlardan kurulu kadroyla takımı ilk dörde sokan Frank Lampard'ın kredisi artmıştı. Kulüp yönetimi bu krediyi, transfer döneminde yüksek bir bütçeyle (220 milyon £) somutlaştırdı ancak 42 yaşındaki teknik direktör yapılan transferlere rağmen beklenen performansı gösteremedi. Özellikle 'dan transfer edilen Timo Werner ile Kai Havertz'in düşük performansları Lampard'ın eleştirilmesinde baş faktörler oldu.

Frank Lampard, bu sezon maç başına 1.67 puan kazanabildi. Bu rakam, Roman Abramovich döneminde bir teknik direktörün elde ettiği en düşük puan ortalaması oldu. Chelsea ayrıca puan durumunun ilk 11 sırasında yer alan takımlarla oynadığı 10 karşılaşmada sadece 'ı yenebildi.

Chelsea, bu sezonun ilk yarısında 19 maçta sadece sekiz galibiyet alabildi ve topladığı 29 puanla dokuzuncu sıraya yerleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam eden Londra ekibi, Şubat ayında lideri ile karşılaşacak.